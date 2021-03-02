Врач Поздняков раскрыл метод оценки эффективности вакцинации от COVID-19

Москва, 2 марта. Грамотный подход к сдаче теста на наличие антител к коронавирусу может удовлетворить потребности пациентов в оценке эффективности вакцинации.

Метод «здорового человека» заключается в сдаче анализов спустя три недели после инъекции второго компонента препарата. Для оценки следует использовать систему, рекомендованную производителем вакцины. Тест необходимо сдать на присутствие антител к спайковому антигену IgG, отметил врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

«Все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2», — добавил он в беседе с «Известиями».

Полное снятие антикоронавирусных ограничений в России может произойти уже в августе. К этому времени, согласно предварительным прогнозам, в стране может сформироваться коллективный иммунитет. Такое предположение высказала вице-премьер Татьяна Голикова.