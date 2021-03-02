Пандемия превратила сингапурского дирижера Мариинки в курьера на самокате

Пермь, 2 марта. Дирижер Мариинского театра Чия Амос учился в Лондоне и Петербурге. После учебы работал в театре Перми. Однако пандемия COVID-19 уничтожила его карьеру и превратила в курьера.

Молодой и перспективный дирижер Чия Амос был замечен филиалом Мариинского театра в Осетии, куда его и позвали работать. Дела шли отлично, пока в мир культуры не пришел COVID-19: выступления и гастроли резко упали, театры начали закрывать, поэтому работать стало негде. Амос пытался подрабатывать уроками репетитора, но затем вернулся вместе с женой в Сингапур. Однако и там он оказался не так востребован, поэтому на хлеб он стал зарабатывать другим путем.

«Я был дирижером в оперных театрах России. Теперь я курьер», — заявил Амос.

Теперь он вместе с супругой каждое утро берет самокат и начинает развозить еду от службы доставки продуктов. Экс–дирижер рассказал, что ни о чем не жалеет, поскольку работа курьера тоже важна и дает признание.

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