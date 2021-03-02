Более 500 млрд рублей выделят в России на детские пособия в 2021 году

Москва, 2 марта. Более 500 миллиардов рублей выделят в России в этом году на выплаты пособий на ребенка, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, из федерального бюджета планируют направить 505 млрд рублей на выплаты пособий на первого, второго и третьего ребенка, а также семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Из этих средств 276 миллиардов рублей пойдут на семьи, в которых растут дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Чиновница напомнила, что в прошлом году 1,8 миллиона семей с детьми получали пособия на детей, 4,7 миллиона семей воспользовались выплатами на детей от 3 до 7 лет включительно.

«Это пособие оказалось крайне востребованным нашими гражданами, размер его был наполовину меньше прожиточного минимума. С этого года в зависимости от того, сколько семье нужно — 75% прожиточного минимума или 100% прожиточного минимума для выхода из бедности, — этот размер будет меняться», — указала Голикова в интервью ТАСС.

Недавно Государственная дума приняла поправки в Трудовой кодекс, согласно которым многодетные родители могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.