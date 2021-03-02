Голикова: коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ может быть выработан к августу

Москва, 2 марта. Полное снятие ограничений в РФ может произойти в случае выработки коллективного иммунитета у 60% граждан. При сохранении темпа вакцинации это может произойти в августе.

Соответственно при увеличении числа вакцинируемых, власти могут снять ограничительные меры еще раньше. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала в интервью ТАСС.

Голикова объяснила, что для прогнозирования времени выработки коллективного иммунитета была разработана эпидемиолого-математическая модель для каждого региона страны и в целом по России. Дата достижения всеобщего иммунитета определяется на основании нескольких компонентов. Однако до того, как страна достигнет показателя в 60% выработки антител у населения, необходимо продолжать соблюдать карантинные меры, заключила Голикова.

Недавно директор Центра им. Чумакова сообщил, что российская вакцина «КовиВак» поступит в гражданский оборот 20 марта. Анонсированная дата является ориентировочной, однако серьезных отклонения от нее не ожидается.