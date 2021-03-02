Пострадавший при стрельбе в школе подросток скончался в Арканзасе

Арканзас, 2 марта. Темнокожий подросток выстрелил в 15-летнего школьника из Пайн-Блафф. Пострадавший умер в Арканзасе, сообщили в местном полицейском департаменте.

Стрелком оказался 15-летний темнокожий учащийся той же школы, в которой обучался погибший. Сотрудники правоохранительных органов задержали его. На данный момент они ведут расследование инцидента и выясняют мотив стрельбы. По имеющейся информации, другие учащиеся школы в Пайн-Блафф не пострадали.

«Да, я получил звонок в 14:51 (23:51 понедельника по московскому времени) о том, что он скончался», — передал пресс-секретарь полиции США.

Недавно одна из сторонниц Black Lives Matter перед убийством своей трехлетней приемной дочери писала в Сети о превосходстве ее белых детей над черными. По ее словам, пока к белым и черным детям относятся одинаково, однако все изменится, когда они подрастут и выйдут в реальный мир.