Адвокат Ермолаева назвала способы получения пенсии умершего члена семьи

Москва, 2 марта. Начисление пенсии после смерти получателя возможно крайне редко. Однако в некоторых случаях члены семьи умершего все же могут претендовать на выплаты.

Пенсионный фонд прекращает начисление страховой пенсии с первого числа месяца, который идет за месяцем смерти пенсионера. Если средства были начислены в текущем месяце, но не получены из-за смерти человека, то они подлежат выплате. Претендовать на них могут нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера, которые проживали с ним на одной территории на момент смерти. Туда же входят наследники скончавшегося россиянина пенсионного возраста, пояснила адвокат Надежда Ермолаева в беседе с «Прайм».

Для получения выплаты нужно обратиться в отделение ПФР в течение полугода. Необходимо собрать документы, которые подтверждают родство с покойным, совместное проживание с ним и свидетельство о праве на наследство.

Члены семьи могут претендовать на пенсию за период не более трех лет, если покойный пенсионер не обращался за выплатами, но имел на них право. Если пенсия не поступала пенсионеру по вине государственного органа, то она должна быть выплачена за весь этот период. В случае, когда выплаты поступали на банковский счет, нужно обратиться к нотариусу с заявлением о вступление в наследство. Вместе с бумагой необходимо предоставить документы об этом банковском счете.

В ПФР ранее напомнили, из чего формируется будущая пенсия россиян. Специалисты объяснили, как происходит формирование влияющих на размер выплат пенсионных коэффициентов.