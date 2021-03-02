Японские ученые определили реакцию кошек на врагов хозяев

Киото, 2 марта. Кошки не различают друзей и обидчиков своих хозяев. Такой вывод сделали исследователи из Киотского Университета.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого каждой кошке предлагали лакомство люди, по-разному проявившие себя с хозяином животного. Питомцы с одинаковым энтузиазмом брали угощение как из рук друга, так и обидчика, приводятся результаты в журнале Animal Behaviour and Cognition.

«Мы не нашли никаких доказательств того, что кошки оценивают людей по взаимодействию с другими людьми: они не избегали того, кто отказывался помогать, и не предпочитали помощника, несмотря на известную чувствительность кошек к поведенческим сигналам человека», — заявили авторы исследования.

Реакция кошек не говорит об их равнодушии к хозяину. Животные просто не умеют распознавать тонкости человеческих взаимоотношений.

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