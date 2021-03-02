Экс-продюсер Земфиры назвал причину ажиотажа вокруг ее песен

Москва, 2 марта. Земфира всегда старается исполнять что-то искреннее. Вокруг ее песен неизменно царит ажиотаж, заявил бывший продюсер певицы Леонид Бурлаков.

В обществе, по словам продюсера, имеется огромный запрос на артиста, способного заполонить собой все. К таким музыкантам относится Земфира. Ей приходиться отдуваться за других исполнителей с гитарами.

«Потому что все, кто с гитарами, типа группы «Кис-Кис», они повторяют все, что делают рэперы. Гадости поют на потребу публике, как скоморохи. Чем пошлее, чем неприятнее будет взрослым, тем, они считают, будет приятнее детям», — подчеркнул Бурлаков.

Земфире пытаются подражать артисты, старающиеся отойти от рэпа. В качестве примера продюсер привел Монеточку и ее песню «Каждый раз». Бурлаков посоветовал не искать героев в мусоре. Талантливых людей в России хватает.

«Я всегда говорю, что в каждом городе свой «Мумий Тролль» и в каждом десятом — своя Земфира», — отметил продюсер.

Новый альбом «Земфиры» под названием «Бордерлайн» недавно появился на стриминговых сервисах. Поклонники и критики неоднозначно восприняли ее новую пластинку.