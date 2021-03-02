Вашингтон, 2 марта. Число американцев, негативно настроенных в отношении России, возросло до 77%, о чем свидетельствуют итоги социологического опроса, проводимого ежегодно службой Gallup.

Нетерпимость к России у 36% жителей США проявляется на очень высоком уровне, остальные более 40% респондентов относятся — в целом негативно. Еще у 17% участников опроса сложилось хорошее впечатление о стране. Максимальную благоприятность к государству испытывают 5% американцев, а 1% из них воздержались от ответа.

Результаты опроса показали каким образом действия Вашингтона по раскрутке мифической «российской угрозы» сказались на сознании обычных американцев. Власти намерено раздувают данную тему для оправдания увеличения военных расходов и расширения влияния НАТО к российским границам. Внимание на это обратил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Антироссийская истерия активно начала распространяться в США. Существенную роль в этом сыграли очередные обвинения США в адрес Москвы. Так, несколько месяцев назад Агентство национальной безопасности уличило российских хакеров в компрометации систем крупнейшей американской компании по разработке программного обеспечения VMware.