Киев, 2 марта. Украинская сторона уверена в том, что не испытает дефицита топлива после запуска проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Украина «полностью готова» к положительному для РФ сценарию. По словам Коболева, благодаря подземным природным ресурсам и интеграции Незалежной в европейскую газотранспортную систему, Киев будет получать газ по умеренной цене.

Газовый рынок страны частично защищен от начала функционирования «Северного потока — 2». В этом случае доходы от транзита газа снизятся, но любой топливный дефицит на Украине невозможен, уверен Коболев.

Недавно в Бундестаге заявили, что санкции Белого дома против Nord Stream 2 угрожают суверенитету Европейского союза. По мнению Германии, газопровод может решить проблемы с потребностью в ресурсе в Западной и Восточной Европе. Однако Вашингтон и Киев активно выступают против завершения строительства, преследуя собственные цели.