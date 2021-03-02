Риелторы раскрыли нюансы предпродажного ремонта квартир

Москва, 2 марта. Предпродажный ремонт не всегда может помочь в реализации имеющейся квартиры. В некоторых случаях делать его невыгодно, сообщили риелторы.

Для избавления от небольших изъянов будет достаточно косметического ремонта. Серьезные работы стоит затевать там, где есть следы от огня или протечек, чтобы недвижимость не произвела на покупателя негативное впечатление, заявила председатель совета директоров сети офисов агентства недвижимости «Миэль» Марина Толстик.

К выбору материалов для предпродажного ремонта следует подходить сдержанно. Выбирать нужно, по словам дизайнера Елены Крыловой, недорогие полы и простой стиль обоев. Перед началом ремонта важно подсчитать, окупится ли он в результате продажи.

«Иногда выгоднее продать квартиру в том состоянии, в котором она у вас находится на данный момент», – подчеркнула дизайнер в беседе с РИА Новости.

Для жилья эконом-класса дорогостоящий ремонт не нужен. Повышение стоимости квартиры может затянуть процесс ее продажи, добавила Толстик.

Риелторы недавно рассказали, в каких российских городах-миллионниках больше всего подорожали квартиры. Лидерами рейтинга стали Казань, Петербург и Челябинск.