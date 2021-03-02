Астрономы обнаружили похожую на Землю планету рядом с Солнцем

Москва, 2 марта. Похожая на Землю планета располагается рядом с Солнцем — она вращается вокруг красного карлика Gliese 740. Открытие совершила группа астрономов из Италии, Испании и Германии.

Научный журнал Astronomy & Astrophysics опубликовал информацию об открытии. Ученые нашли новую планету с помощью данных программы HADES (HArps-n red Dwarf Exoplanet Survey). Звезда Gliese 740 находится в созвездии Змеи на расстоянии 36,2 световых лет от Солнечной системы. Ее размеры примерно на 60% больше Солнца.

Новую планету назвали Gliese 740b, она входит в класс «суперземель». Gliese 740b в три раза массивнее Земли, а ее радиус больше земного почти в 1,5 раза. Объявлено, что полноценный оборот вокруг звезды-хозяина планета делает за 2,4 дня. Gliese 740b находится на расстоянии 0,03 астрономических единиц (одна а. е. расстояние между Землей и Солнцем). Астрономы считают, что для зарождения жизни температура на планете слишком высокая — она приближается примерно к 556 градусам по Цельсию.

Недавно российские ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле. Это явление может вызывать небольшие сбои в работе энергосистем и оказывать влияние на миграции птиц.