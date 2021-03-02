Матвиенко заявила о важности соблюдения зарубежными IT-компаниями законов РФ

Москва, 2 марта. Москва должна урегулировать юридические вопросы, которые бы заставляли иностранные интернет-платформы соблюдать российские законы и выполнять требования Роскомнадзора.

Эти меры не связаны с ужесточением, предупредила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Иностранные IT-гиганты и соцсети должны зарегистрировать свои представительства в России и платить положенные по закону налоги, передает РИА Новости.

«Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство. Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора», — пояснила Матвиенко.

Зарубежные фирмы «зарабатывают немыслимые объемы денег» в России и каждой стране присутствия. Франция уже пыталась решить эту проблему, отметила Матвиенко.

Ранее Роскомнадзор заявил о намерении обратиться в суд, чтобы определить суммы штрафов для Twitter, которая не удалила запрещенный в России контент. Соцсеть отказалась блокировать около трех тысяч публикаций, содержащих информацию, распространение которой преследуется российским законодательством.