Актер Валерий Афанасьев рассказал о «пропитом» звании народного артиста

Москва, 2 марта. Алкогольная зависимость едва не разрушила карьеру актера театра и кино Валерия Афанасьева. Борьбу с пьянством он начал после инцидента, который чуть не лишил его почетного звания.

Афанасьев стал гостем программы «Судьба человека» с телеведущим Борисом Корчевниковым. Он рассказал о своих пагубных привычках и борьбе с ними. По словам артиста, впервые с проблемами от алкоголя он столкнулся в 1980-х годах, когда в СССР объявили «сухой закон».

Тогда Афанасьев играл индейца в постановке «Пролетая над гнездом кукушки». Перед спектаклем он повздорил со своей супругой Анной, из-за чего немного выпил. Руководство театра заметило нетрезвое состояние актера, однако его все равно выпустили на сцену.

В том же году Афанасьев должен был получить звание народного артиста. Однако после спектакля в театр начали поступать жалобы на актера. Эти слухи дошли до правления культуры, и решение о присвоении артисту звания было отложено.

«Но мое звание ушло под сукно на четыре года. Я его получил только в 90-м году, когда переходил в другой театр», — вспоминает актер.

Еще один неприятный случай произошел в Минске. Актер вместе со своим сокурсником пытался попасть в кафе, в которое его не пускали из-за бутылки спиртного в кармане. Тогда Афанасьев достал бутылку и выпил ее залпом на глазах администратора кафе. Затем между сотрудниками заведения и актером началась потасовка, которая закончилась уголовным делом. К счастью, директору театра, в котором работал артист, удалось «замять» это дело. Окончательно пить спиртное Афанасьев бросил в 2000 году, когда ему исполнилось 50 лет.

Валерий Афанасьев четыре раза был в браке. Со своей первой женой Лилией актер познакомился в пионерском лагере. Первый брак стал тяжелым для неопытного и молодого артиста. После расставания с супругой Афанасьев признался, что словно вздохнул свободно.