Власти Аргентины поделились опытом использования вакцины из РФ «Спутник V»

Буэнос-Айрес, 2 марта. Власти Аргентины довольны результатами от применения российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Оценку препарату дала помощник президента страны Сесилия Николини.

Первые результаты от вакцинации российским препаратом стали очень обнадеживающими как со стороны безопасности и эффективности, так и со стороны обнаружения каких-либо побочных действия от вакцины. Сейчас власти Аргентины интересуются покупкой других российских вакцин против коронавируса — «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Николини заявила, что страна доверяет российской науке. По его словам, другие препараты будут не менее качественными, чем «Спутник V».

Недавно Аргентина получила 517 тыс. доз российской вакцины. В страну привезли более полумиллиона единиц препарата «Спутник V». Правительство собирается вакцинировать как можно больше людей до начала новой волны заражений.