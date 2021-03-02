Крым может рассказать неудобную для Украины правду в ПАСЕ

Москва, 2 марта. Российская делегация в ПАСЕ должна включать в себя представителей крымского полуострова, чтобы они могли отвечать на заявления украинской стороны об «агрессии».

Такое мнение выразил сенатор РФ, представитель законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков в ходе заседания комитета Совета Федерации по международным делам. По его словам, именно крымчане должны из первых уст донести всю правду на международных площадках о разрухе, которую учинила украинская власть на полуострове за то время, пока он находился в ее составе.

«Может быть, как-нибудь нам удастся включить в состав этих делегаций представителей Крыма, чтобы была дискуссия не между Украиной и Россией, а, условно, между Украиной и Крымом», — выразил мнение Цеков.

Он считает, что дискуссия по российскому региону, который вызывает в мировом сообществе так много вопросов, должна вестись с представителями субъекта. Цеков заявил, что готов лично рассказать, как за двадцать с лишним лет Украина разрушила Крым.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал цель, ради которой страна будет участвовать в ПАСЕ. По его словам, необходимо донести до Европы, что такое «Крымская платформа».