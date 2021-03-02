Зависимым от сахара предложили здоровую альтернативу сладостям

Москва, 2 марта. Отказ от сладкого полезен не только для фигуры, но и для здоровья. Как побороть тягу к сахару, рассказала диетолог Пуджи Малхотра.

Желание съесть что-то «вкусное» вызвано дефицитом белка в организме. Поэтому человек начинает есть сахар. Заменить такую тягу можно простой водой, фруктами и сухофруктами. Еще одним средством в этой борьбе являются семена фенхеля, которые дополнительно освежают дыхание.

За столом нужно есть основные блюда. В промежутках между приемами пищи человек начинает чувствовать голод и тянется к сладкому. Полностью отказываться от этих продуктов не надо. Давать себе послабление можно по праздникам и при этом контролировать размер порции, заключила диетолог.

Недавно эндокринолог Зухра Павлова перечислила три безопасных сахарозаменителя – эритрит, стевия, сукралоза. Последний можно употреблять грудным детям и беременным женщинам. А стевия слаще самого сахара в несколько сотен раз.