Россия лишилась права на проведение чемпионата мира по кикбоксингу

Москва, 2 марта. Чемпионат мира по кикбоксингу в Москве отменен из-за споров между Всемирным (WADA) и Российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами.

Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO) отклонила вариант проведения чемпионата мира в Москве по причине решения Спортивного арбитражного суда (CAS). WADA в Twitter поблагодарила WAKO за решение ассоциации об отмене проведения соревнований в России. Также CAS в декабре прошлого года опубликовал вердикт по спору между WADA и РУСАДА, по которому в РФ в течение двух лет запрещается организация Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.

Мировой турнир по единоборствам должен был пройти с 5 по 14 ноября 2021 года. Страна-хозяйка чемпионата мира будет определена в марте после нового заявочного процесса на проведение соревнований.

Недавно сообщалось, что спортсмены из России выступят под аббревиатурой ОКР на Олимпиадах в Токио и Пекине. Руководство МОК запретило российским атлетам использовать полное название ОКР на ближайших летних и зимних Олимпийских играх.