Жители 15 улиц Южно-Сахалинска проведут день без света из-за плановых работ

Южно-Сахалинск, 2 марта. Отключение электроэнергии в административном центре Сахалинской области связано с плановыми работами на сетях. Об этом сообщила пресс-служба «Сахалинэнерго».

Света не будет в 150 домах на 15 улицах Южно-Сахалинска. Ремонт распределительных сетей продлится с 10:00 до 18:00 часов. В список попавших под отключение улиц попали Авиационная, Больничная, Бориса Егорова, Еланский проезд, Жемчужная, Инженерная, переулок Посадский, проспект Мира и другие.

Ранее жители Саратова столкнулись с отключением горячей воды, отоплением и перебоями электроэнергии. Крупная авария привела к коммунальному коллапсу, полностью ликвидировать который не удается до сих пор.