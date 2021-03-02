Продюсер Дробыш рассказал, посещает ли он секс-шопы

Москва, 2 марта. Заслуженный артист РФ Виктор Дробыш признался, что никогда не пользовался продукцией секс-шопов и считает себя достаточно консервативным человеком.

Продюсер, в отличие от большинства своих подопечных, не любит распространяться о своей личной жизни. Он уже 13 лет женат на возлюбленной по имени Татьяна, вместе с которой воспитывает двоих детей. В интервью для YouTube-канала «Ковальский» музыкант подчеркнул, что считает себя консервативным человеком.

«В секс-шопе я ни разу не был. Как-то даже желания не возникало туда зайти. Мне это все неинтересно. Я лучше в булочную схожу. Может, я старомодный», — сообщил Дробыш.

При этом выяснилось, что он не стесняется выражать свои чувства. Однажды композитор даже плакал из-за женщин.

«Конечно, бывало, что я плакал. Уверен, что мужчины имеют право плакать. А что мы не люди? У нас тоже бывают сильные эмоции», — подчеркнул он.

Идеалом женщины продюсер назвал свою супругу. Именно поэтому у него никогда не возникало мыслей об изменах. Даже учитывая то, что по работе он встречается с самыми красивыми дамами шоу-бизнеса.

«Никогда не спал со своими артистками. Ничего такого не было. А зачем? Я женат», — подчеркнул он.

Ранее ФАН сообщал, что портал «Зайцев.нет» выплатит «Первому музыкальному издательству», соучредителями которого являются продюсеры Дробыш и Константин Меладзе, 3,2 миллиона рублей по решению суда. Такое решение было вынесено по использованию порталом более 500 композиций и треков, правообладателями которых является компания продюсеров.