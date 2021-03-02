Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля за 11,5 млн долларов

Москва, 2 марта. Картина экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» ушла с молотка за 11,5 млн долларов. Эта сумма стала рекордной для работ кисти политика.

Продавцом полотна стала голливудская актриса Анджелина Джоли. Первоначально стоимость картины оценивалась в 2–3,4 млн долларов. Однако в итоге она была продана за 11,5 млн долларов, о чем свидетельствуют данные на сайте аукционного дома Christie's.

Черчилль написал «Минарет мечети Аль-Кутубия» в начале 1943 года. Эта картина стала единственной, которую бывший премьер-министр написал во время Второй мировой войны. Черчилль создал полотно после встречи с американским президентом Франклином Рузвельтом в Касабланке. Именно там проходили переговоры глав стран антигитлеровской коалиции.

В том же году Черчилль передал картину Рузвельту, после чего она перешла его наследнику Эллиоту. В дом Джоли полотно попало в 2011 году. По неподтвержденной информации, картину для актрисы купил ее бывший супруг Брэд Питт.

Джоли и Питт разошлись в 2016 году. Сейчас актриса вместе с детьми проживает в роскошном особняке за 25 млн долларов. Изначально поместье принадлежало режиссеру Сесилю Демиллю, у которого когда-то гостил легенда немого кинематографа Чарли Чаплин.