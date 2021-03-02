Москва, 2 марта. Российский истребитель поколения 4++ Су-35 получил 14% голосов в опросе американского журнала Defense Blog о самых красивых самолетах.

Первое место занял самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США пятого поколения F-22 Raptor. Бронзу завоевало французское судно Rafale. На четвертой позиции расположился американский F-15 Eagle (12 %). Пятую строчку с пятью процентами голосов занял европейский самолет Typhoon.

Недавно военные эксперты рассказали об уязвимости системы ВВС США «Золотая Орда» перед ПВО России. В основном российские специалисты единогласно выразили сомнение в успешности эксперимента ВВС США. С «Золотой Ордой» у россиян есть большой и успешный опыт борьбы.