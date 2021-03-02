Эммануил Виторган показал, как его маленькая дочь отметила день рождения

Москва, 2 марта. Актер театра и кино Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик устроили для своей старшей дочки Этель роскошную вечеринку в честь ее дня рождения.

Как прошел праздник, артист показал своим поклонникам в Instagram. Дочки 81-летнего Виторгана в восторге играли с аниматорами, бумажным шоу и дискотекой.

Девочки веселились от души. Имениннице Этель, судя по видео, больше понравилось бумажное шоу — с восторгом она пряталась под ворохом мишуры. Вместе с теперь уже трехлетней дочкой веселился и глава семьи, окидывая себя блестящей бумагой.

Актер и его жена воспитывают двух совместных дочерей. Младшая дочь супругов Клара появилась на свет в августе 2019 года. Наследницы Виторгана и его третьей жены родились благодаря суррогатному материнству.

В конце прошлого года стало известно, что Виторган много лет не общался со своей старшей дочерью Ксенией, поскольку видеться с ней запретила первая жена Тамара Румянцева. Свою супругу он оставил после того, как закрутил роман с Аллой Балтер. Узнав о любовной связи мужа, Румянцева заявила ему, что Ксения очень болезненно реагирует на все это.

Наладить общение с дочкой он смог только после 2000 года, когда Румянцевой не стало.