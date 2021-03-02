Китайские врачи за сутки выявили 17 завозных случаев COVID-19

Пекин, 2 марта. За минувшие сутки в Китае обнаружили 17 новых случаев заражения коронавирусом, все они оказались завозными, сообщили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Заболевшие выявлены в материковой части республики. Актуальный прирост сократился на 15 человек. Кроме того, из вновь зафиксированных пациентов у шестерых подтвердилось бессимптомное течение инфекции. За прошедшие 24 часа общее число жертв COVID-19 не изменилось, с начала пандемии от осложнений в стране скончались более 4,5 тыс. граждан.

Сейчас в медицинских учреждениях продолжают оставаться около 200 пациентов, еще 243 являются бессимптомными носителями вируса. Данный показатель соответствует развитию эпидемиологической ситуации по состоянию на май 2020 года. Тогда в Китае фактически подошла к концу первая вспышка инфекции. Ни один из болеющих сейчас не страдает от тяжелой формы COVID-19.

Ранее власти Японии призвали китайских коллег отказаться от применения на соотечественниках ректальных тестов на коронавирус. В Токио объяснили, что такие процедуры причиняют моральный дискомфорт гражданам.