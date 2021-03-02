Астролог Елена Мурзина предсказала Украине новый Майдан

Москва, 2 марта. Период тяжелых испытаний, который спровоцирует волну протестов и смену власти на Украине, предсказала астролог Елена Мурзина.

По словам астролога, в 2022 году в Незалежной пройдут кардинальные изменения, виной этому станут массовые народные волнения.

Грядущие события напоминают новый Майдан, но государственного переворота можно избежать. В любом случае людям, занимающим должности в правительстве, в 2022 году придется нелегко. Астролог утверждает, что в украинской верхушке произойдут весомые преобразования, власть сменится.

По всей видимости, причиной перемен станет принятие парламентом новой конституции. Тем более что Сатурн, соединенный с Луной, предвещает время перемен, подчеркнула специалист. Трансформации на Украине, вероятнее всего, будут негативные. Мурзина призывает украинцев готовиться к тяжелым временам, испытаниям, лишениям и бедности.

Мурзина также составила астрологический портрет министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По мнению астролога, вспыльчивость министра объясняется его стремлением вызвать восхищение через неожиданные или неадекватные реакции.