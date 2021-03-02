Фанаты не оценили новую сумочку Рудковской от Dior за 300 тысяч рублей

Москва, 2 марта. Продюсер Яна Рудковская стала одной из первых обладательниц новинки от модного дома Dior.

Светская львица на своей странице в Instagram не устает показывать роскошную жизнь, которую она ведет: приемы, вечера, презентации и дорогие ужины. На этот раз Рудковская похвасталась тем, что в числе одной из первых, приобрела новинку от Dior — в начале года модный дом представил сумочку Dior Caro.

Продюсер устроила новинке, чья стоимость составляет почти 300 тыс. рублей, целую фотосессию, показав ее во всей красе.

Большинство подписчиков Рудковской оценили потраченные деньги, оставив комплименты и сотни смайликов «огонь» в комментариях. Другие же уже начинают уставать от рекламы на странице звезды.

«Сплошной Dior. Менеджером по продаже подрабатываете?» — поинтересовался пользователь под ником porshik2808.

«Не устали рекламировать сумки и чемоданы?» — написал kozerog2030.

«Бренды — это прекрасно. Но не от Рудковской. Дешево выглядит все сразу», — считает tata.russalein.

Ранее продюсер нарвалась на волну злой критики в комментариях, после посещения роскошного ужина Louis Vuitton. На мероприятие она явилась в наряде от Dior, а во время фотосессии поставила свою сумочку на стол. Подписчики не выдержали и сделали ей замечание, проведя ликбез по хорошим манерам.