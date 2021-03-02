Обвиняемого в расправе над нижегородской семьей мигранта допросили

Нижний Новгород, 2 марта. Подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек житель Нижегородской области был допрошен сотрудниками Следственного комитета. Расследование трагедии продолжается.

Согласно версии следствия, в последний день февраля обвиняемый, который трудился подсобным рабочим в домовладении в населенном пункте Кудьма, напал на 64-летнего мужчину, когда они находились вместе в гараже. После расправы над пенсионером злоумышленник ворвался в дом с ножом и зарезал 63-летнюю женщину, 41-летнюю невестку пожилой пары и ее пятилетнего сына.

«14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом... Именно он и попросил соседа сходить к нему домой», — говорится в заявлении СУ СК России по региону.

В преступлении задержанный руководствовался корыстными мотивами. Он украл из дома семьи крупную сумму денег и другие ценности. Скрываться злоумышленнику помогал его знакомый, с ним сейчас работают следователи.