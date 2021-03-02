Онищенко назвал способ заслужить снятие ограничительных мер из-за COVID-19

Москва, 2 марта. Перестать использовать средства индивидуальной защиты могут только те граждане, которые привились от коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Снятие ограничительных мер не означает отмену профилактики распространения COVID-19, передает радио Sputnik. Власти меняют одни средства на другие, главной из которых является вакцинация.

«Вот привьетесь и тогда можете себе позволить не носить маски. Привьетесь и тогда можете себе позволить более активно участвовать в общественной жизни», — заявил Онищенко.

Он посоветовал молодым людям, которые не переболели COVID-19 и еще не привились, подумать о старшем поколении и не подвергать их риску. Следует более тщательно соблюдать коронавирусные ограничения, «отмена касается только тех, кто их заслужил, кто привился».

Ранее Геннадий Онищенко назвал причину создания в России трех видов вакцины от коронавируса. Она связана со стремлением Москвы упрочить свои лидерские позиции в сфере иммунологии.