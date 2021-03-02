Канцлер Австрии предрек «эффект кетчупа» с вакцинацией населения от COVID-19

Вена, 2 марта. Скорость вакцинации австрийцев сравнима с так называемым эффектом выдавливания кетчупа из бутылки: приходится долго ждать, но на выходе получается «целая куча».

Внимание на это обратил канцлер Себастьян Курц, отметив, что с каждым новым привитым соотечественником страна приближается к победе над пандемией. Еще в январе республика могла вакцинировать около пяти тысяч человек в сутки. В следующем месяце показатель возрос до свыше 15 тыс. пациентов. Ожидается, что в марте темпы увеличатся до более 30 тыс. жителей в день.

«Вы, наверняка, помните бутылки из-под кетчупа, когда приходилось долго ждать, пока что-то из них вытечет, а потом вытекала целая куча. Точно так же будет с вакцинацией», — сказал Курц в беседе с журналистами.

Ранее Вена выступила инициатором диалога с Москвой. В ходе разговора Курц обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в Австрию. Также они не исключили совместное производство российского препарата.