Медики из Гарварда поделились рекомендациями по профилактике инсульта

Кембридж, 2 марта. Люди могут снизить риск возникновения инсульта, соблюдая пять универсальных правил, заявили специалисты из Гарвардской медицинской школы.

Первое правило заключается в снижении употребления соли, колбас, копченостей и чипсов. Врачи настоятельно рекомендуют регулярно заниматься спортом, чтобы удерживать вес в пределах нормы и не допускать ожирения.

В рацион следует включить жирную рыбу, авокадо, миндаль и растительное масло. Стоит больше внимания во время приемов пищи уделять фруктам и овощам.

Пятое правило — отказ от курения. Эта вредная привычка способна нанести серьезный вред организму и увеличить риск инсульта.

Британские кардиологи недавно перечислили ранние признаки инсульта. К таковым относится снижение подвижности и нарушение речи.