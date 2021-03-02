Авиапассажиры в России смогут пользоваться интернетом на коротких рейсах

Москва, 2 марта. Пассажиры коротких авиарейсов в России получат доступ к Интернету. Стоимость услуги будет составлять от 5 до 25 долларов.

Выходить в Сеть компания «Аэрофлот» предложит пассажирам уже в апреле нынешнего года. Utair и «Уральские авиалинии» могут предоставить такую же возможность позже, сообщили «Известия».

Систему доступа в Интернет получат 16 среднемагистральных самолетов «Аэрофлота» из семейства Airbus A320. Скорость передачи данных составит в среднем 10 мб/с. Авиаперевозчику придется потратить на эти цели почти 8 млн долларов.

В авиакомпании рассказали, кто будет предоставлять услуги связи на борту. Речь идет о провайдере «Стек.ком».

Интенсивность полетов в России в пандемию снизилась менее чем на треть. Авиаперевозчиков «выручили» внутренние перелеты — северные регионы и Сибирь.