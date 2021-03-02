Бойцы ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе

Донецк, 2 марта. Девять украинских военных получили ранения разной степени тяжести при подрыве на неустановленном взрывном устройстве в зоне ООС.

Пресс-служба оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Восток» сообщила, что вблизи населенного пункта Водяное подорвался военный автомобиль. В результате инцидента один военнослужащий оказался ранен и еще восемь получили боевые травмы.

Все пострадавшие были доставлены в госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи. На месте происшествия работает спецгруппа. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в пресс-службе «Востока».

Причиной вполне могло стать хаотичное минирование Донбасса, о котором ранее сообщал ФАН. Украинские военные закладывают снаряды, не отмечая их на своих картах и не обозначая заминированную местность.