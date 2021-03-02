Рок-музыкант Элис Купер выпустил новый альбом Detroit Stories

Москва, 2 марта. Американский рокер Элис Купер порадовал поклонников новым альбомом Detroit Stories. В него вошли 15 композиций, записанных при участии музыкантов из первого состава группы Купера.

Вдохновение для написания альбома Купер черпал в своем родном городе Детройте, в честь которого и была названа пластинка. Еще одним источником для творчества стала музыка, написанная там в период с 1960 по 1970-е годы.

Фанаты смогут услышать в песнях голоса Джо Бонамасса и Марка Фарнера из музыкальной группы Grand Funk Railroad. Изначально альбом планировалось выпустить еще в прошлом году, однако этому помешала пандемия коронавируса.

После восьмилетнего молчания новую пластинку представила российская певица Земфира. Альбом из 12 песен получил название «Бордерлайн». Многие поклонники признались, что не узнают любимую исполнительницу в новых композициях.