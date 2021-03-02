Афроамериканка обвинила Amazon в расовой дискриминации

Сиэтл, 2 марта. Руководство американской компании Amazon позволяет себе дискриминировать сотрудников по расовому признаку. С этим заявлением в суд обратилась одна из работниц Шарлотт Ньюман.

Она подала федеральный иск против онлайн-ритейлера и сообщила, что за выполнение одних и тех же обязанностей ей платят меньше, чем ее белым коллегам. Руководство Amazon также якобы отказывает темнокожим в продвижении по карьерной лестнице.

Афроамериканка выдвинула и личное обвинение. Она заявила о сексуальных домогательствах со стороны директора одного из подразделений крупной компании.

Ранее основатель Amazon Джефф Безос потребовал от брата возлюбленной 1,7 миллиона долларов за обнародование интимных фотографий бизнесмена. Адвокат обвиняемого назвал эти требования «абсурдными».