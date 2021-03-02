Актер Александр Балуев чуть не утонул на съемках фильма «Му-му»

Москва, 2 марта. Съемки в фильме «Му-му» в 1998 году могли закончиться трагедией для Александра Балуева: актер чуть не утонул, спасая собаку.

Во время съемок картины Юрия Грымова по рассказу Тургенева щенку надоело катание на лодке, и он прыгнул в воду. Балуев, исполнивший роль Герасима, бросился на помощь животному. Вот только на дворе был сентябрь, и вода была очень холодной.

Как сообщают «Дни.ру», сапоги актера наполнились водой и потянули его вниз.

«Я опускаюсь на дно и оттуда смотрю наверх», — вспоминает он.

Оттолкнувшись ото дна, актер подплыл к собаке, схватил ее и отбросил в сторону берега. Коллеги помогли Балуеву, бросив ему веревку, с помощью которой и вытащили на берег. Чтобы главного героя картины не сразил грипп, его растерли водкой и отогрели.

Ранее Балуев признался, что не захотел сниматься в Голливуде и играть роль «плохого русского». По его словам, американские продюсеры стремились снимать русских актеров в роли «плохих парней», что послужило одной из причин отказа Балуева от работы в США. Актер рад, что его примеру последовали и другие актеры, такие, например, как Алексей Кравченко и Сергей Пускепалис.