«Сатанинская» песня для Евровидения стала причиной скандала на Кипре

Никосия, 2 марта. Полиция Кипра задержала местного жителя, ворвавшегося в офис общественного телевидения. Мужчина протестовал против песни El Diablo певицы Элены Цагрину.

Цагрину должна отправиться на Евровидение с композицией El Diablo, чтобы представлять Кипр на конкурсе. Однако один из местных жителей был возмущен композицией, назвав ее оскорбительной для христиан. Мужчина ворвался в офис телевидения и начал ругаться с сотрудниками. Он обвинил их в поощрении «сатанинских» песен.

Недовольство песней El Diablo последовало и от других жителей Кипра. Телекомпания неоднократно получала звонки с угрозами в свой адрес по этому поводу. В ассоциации богословов потребовали изменить выбор песни, поскольку El Diablo «исповедует любовь к сатане».

Скандал из-за песни для Евровидения разгорелся и на Украине. Жителям страны не дали возможности поучаствовать в выборе композиции для конкурса и провели за их спинами «тайное голосование».