Дональд Трамп и его жена вакцинировались от COVID-19 еще в январе

Вашингтон, 2 марта. Переболевшие COVID-19 экс-президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в январе привились от коронавируса.

Информацию об этом сообщил портал Axios со ссылкой на одного из советников Трампа, имя которого не называется. Собеседник издания не уточнил, какую именно вакцину сделал бывший глава государства и его жена.

В октябре прошлого года Трамп на своей странице в Twitter написал, что он и его супруга заразились коронавирусом. Вечером того же дня его доставили в клинику им. Уолтера Рида, которую он покинул через несколько дней.

В Белом доме ранее заявили, что США не планируют делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами. Для начала Вашингтон намерен обеспечить препаратом всех американцев.