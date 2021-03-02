Уже совсем скоро 8 марта — самый нежный и весенний праздник в году, которого в равной степени ждут и маленькие девочки, и дамы солидного возраста. Добрые слова близких, поздравления, цветы и, конечно же, подарки даже самый хмурый мартовский день превращают в теплый и солнечный, вне зависимости от того, какая погода стоит за окном.
Думая о том, что подарить прекрасным женщинам, нельзя забывать и об учителях наших детей, ведь именно от профессионализма людей этой важной и очень ответственной профессии во многом зависит их будущее. Безусловно, наши замечательные педагоги заслуживают самого лучшего, и подарок для них должен в полной мере отражать чувство уважения и благодарности со стороны родителей и учеников, а не быть, что называется, «для галочки».
Не столь важно, будете ли вы поздравлять учительницу индивидуально или силами родительского комитета, главное, чтобы человек почувствовал заботу и искреннее внимание к себе.
Если вы еще не определились, что именно хотели бы подарить учителю, предлагаем вашему вниманию несколько полезных советов по выбору презента, а также список идей недорогих и оригинальных вариантов подарка.
Советы по выбору подарка для учителя
Дареному коню, конечно, в зубы не смотрят, но все-таки всегда хочется, чтобы подаренная вещь пришлась ко двору, была полезной и радовала глаз, а не просто валялась где-нибудь в дальнем углу кладовки из тех соображений, что выкинуть жалко. Кроме того, некоторые презенты и вовсе считаются неуместными и даже неприличными, поэтому прежде чем перейти к «приятностям» и «полезностям», поговорим о подарках-табу. Итак, если не хотите попасть впросак, обратите внимание на следующие рекомендации и никогда не дарите:
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Условные бриллианты или навороченный смартфон последней модели. Даже если позволяют материальные возможности, и весь класс готов раскошелиться, не стоит дарить что-то слишком дорогостоящее. Излишне дорогая бытовая техника или ювелирные украшения могут смутить педагога и заставят чувствовать себя обязанной.
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Деньги. Да, они нужны всегда и всем, а в знаменитом анекдоте про «Кто разрешил вам тратить мои деньги?», безусловно, есть доля истины, но купюры в конверте зачастую ставят в неудобное положение как дарителя, так и одариваемого, а в худшем случае и вовсе могут быть расценены как взятка. Другое дело — подарочный сертификат в магазин косметики и парфюмерии или, например, товаров для дома. Так человек точно сможет выбрать что-то нужное, но при этом не станет чувствовать себя так, будто стал участником коррупционной схемы.
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Духи и косметика. Это слишком личные вещи, которые женщина, как правило, покупает сама, либо получает в подарок от самых близких людей, которые знакомы с ее предпочтениями. Примерно то же самое относится к одежде и постельному белью.
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Банальности. Подарочный набор с гелем для душа и мочалкой из соседнего супермаркета — один из худших вариантов, который только можно придумать. Это дешево (в самом плохом значении этого слова), избито и говорит лишь о желании поскорее отделаться от неприятной необходимости делать подарки в праздники посторонней женщине. Уж лучше просто ограничиться букетом цветов.
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Безделушки. Бесчисленные статуэтки, рамочки для фотографий, кружки в цветочек и прочие безделицы сами по себе могут выглядеть довольно мило на прилавке магазина, но, подаренные в огромных количествах за годы работы в школе, только захламляют квартиру.
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Подарки не по возрасту. То, что понравится молоденькой учительнице начальных классов, вполне может привести в недоумение солидную даму, под руководством которой она заканчивала школу несколько лет назад.
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Домашние животные. Пожалуй, главное табу. Если от очередной фарфоровой собачки или кошечки можно избавиться, ну или, как минимум, она не требует никакого ухода, то с настоящим зверьком все куда сложнее. Не все готовы брать на себя ответственность за живое существо. И даже люди, которые мечтают о питомце, чаще всего предпочитают выбрать его лично и как следует подготовиться к появлению щенка или котенка в доме.
Итак, с тем, что дарить не стоит, мы, кажется, разобрались. Пора переходить к тому, какой подарок на 8 марта действительно доставит радость учителю и запомнится надолго.
Для дома
Дом — это лучшее место на Земле. Здесь всегда уютно, тепло и можно отвлечься от тяжелого трудового дня, оставив все проблемы за дверью. Неудивительно, что различные приятные «полезности» для уюта и интерьера неизменно лидируют в списках желанных подарков.
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Плед. Большой и мягкий, из хорошей ткани. В него так приятно завернуться и скоротать вечерок за интересной книгой, сидя в любимом кресле.
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Настольная лампа. В ее свете проверка тетрадей станет куда приятнее. Отдавайте предпочтение неброскому универсальному дизайну и удобству использования.
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Увлажнитель воздуха. Очень нужный прибор, особенно во время отопительного сезона. Выбор моделей огромен, и у вас есть возможность выбрать недорогой, но эффективный вариант. Некоторые аппараты оснащены дополнительными функциями, делающими использование еще приятнее, например, возможностью использовать ароматические масла. Для сохранения красоты и здоровье кожи пригодится настольный увлажнитель для лица. Этот «малыш» без проблем поместится в дамскую сумочку и отправится со своей хозяйкой куда угодно.
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Что-то красивое и нужное для кухни. Сковородку, даже дорогую, вряд ли можно назвать удачным подарком, а вот красивая керамическая форма для запекания, качественная кулинарная книга, подставка для торта или фруктов, массивная разделочная доска из ценной древесины, кухонные весы или авторская посуда ручной работы порадуют любую хозяйку.
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Бытовая техника. Как помним, мы договорились не дарить слишком дорогие подарки, но если скинуться всем классом, вполне реально купить хороший блендер с множеством нужных насадок, мультипечь или даже робот-пылесос средней ценовой категории, который станет незаменимым помощником для человека, который много работает. Сумма, разделенная на 25–30 человек, получится вполне подъемная. Можно заранее подговорить детей, чтобы они аккуратно выяснили у учительницы, чего именно ей не хватает для счастья. Это, кстати, относится ко всем категориям подарков.
Для души
Польза и практичность — это хорошо, но у каждого должна быть своя отдушина, которая отвлекает от грустных мыслей, расслабляет и поднимает настроение. Постарайтесь выяснить, чем увлекается педагог и исходя из этого выбирайте подарок.
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Наборы для творчества. Вышивание, живопись по номерам, бисероплетение, алмазная мозаика, глина, скрапбукинг станут желанным презентом для тех, кто любит что-то мастерить своими руками. Опытным рукодельницам можно подарить красивый короб для хранения спиц, наперстков, ниток и прочих принадлежностей. Если купить болванку и расписать вместе с детьми, радости не будет предела (и детской, и учительской). Если такой вариант слишком сложен, можно сделать шкатулку на заказ.
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Книги. Это могут быть как литературные произведения любимых писателей в красивом переплете, так и редкие издания, имеющие отношение к преподаваемому предмету. Достойное место в домашней коллекции займут альбомы по искусству с красочными иллюстрациями. Для практичных особ подойдет электронная книга с подпиской на библиотеку электронных или аудио произведений.
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Билеты на выставку или в театр. Прекрасный способ развеяться и провести выходные с пользой. Учтите, что желательно дарить сразу два пригласительных, чтобы не пришлось смотреть спектакль или гулять по экспозиции в гордом одиночестве.
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Красивый аксессуар. Да, для учителя важен дресс-код. Дети должны видеть перед собой пример человека, который одет аккуратно и сдержано, однако это вовсе не означает, что весь гардероб должен состоять сплошь из темных юбок и белых блузок. Во-первых, работа — это еще не вся жизнь, а, во-вторых, никто не запрещает немного «похулиганить» и дополнить строгий образ, скажем, брошью или нежным шарфиком. Элегантные кожаные перчатки, нарядный зонт или яркий кошелек, игриво выглядывающий из деловой сумки, поднимут настроение и порадуют любую женщину.
Подарочные сертификаты
Пожалуй, самое ценное на свете — это наши чувства и эмоции. День, проведенный в необычной обстановке, запомнится больше, чем самая дорогая вещь, преподнесенная в дар. Приятные воспоминания остаются с нами надолго, порой и на всю жизнь.
Приключение в подарок — популярная сегодня услуга и оригинальный вариант порадовать того, кому не хочется или кажется неуместным дарить нечто материальное. Разновидностей пакетов масса — от экскурсий по необычным местам до прыжков с парашютом. Советуем выбирать что-то не очень экстремальное — все-таки педагогический состав нужно беречь. Сертификаты слишком личного характера, вроде похода на массаж лучше оставить для близких подруг и отдать предпочтение чему-то более нейтральному.
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Чайная церемония. Отличная альтернатива наскучившим чайным наборам для истинных ценителей древнего напитка. В ходе увлекательного мероприятия участникам расскажут о культуре приготовления чая и, конечно, проведут дегустацию по всем правилам восточного чаепития.
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Кулинарный мастер-класс. Даже если человек не является увлеченным кулинаром, приготовить маленький шедевр своими руками под руководством опытного шеф-повара в любом случае будет интересным опытом. Если сложно выбрать между суши и лягушачьими лапками, смело берите пакетное предложение, в которое входит приготовление блюд сразу нескольких кухонь мира. С собой приносить ничего не нужно, а вот готовую еду можно съесть на месте или забрать с собой, чтобы порадовать родных и близких.
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Фотосессия. Если вы и ваши дети подписаны на учительницу в социальных сетях и видите, что она любит фотографироваться, смело дарите сертификат на участие в профессиональной фотосъемке. Это может быть классический фотопортрет, студийная съемка или фотопрогулка на природе.
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Экскурсия. За впечатлениями необязательно ехать далеко. Путешествовать и открывать новое можно и в родном городе, который, казалось бы, исхожен вдоль и поперек. Например, в Москве перед обладателями сертификата опытные гиды откроют тайны подземелий, проведут по кинематографическим местам, каждое из которых знакомо по кадрам из любимых фильмов, заглянут в посольские резиденции и за кулисы цирка на Цветном бульваре и даже предложат вместе проехаться по московским улочкам на сигвеях. Скучать точно не придется!
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Обучение новому. Творческие натуры наверняка оценят урок в гончарной мастерской, мастер-класс по живописи или другим видам прикладного искусства. Познавательный и увлекательный досуг для любого возраста.
Приятные дополнения
Любой подарок будет выглядеть более выигрышно, если преподнести его в красивой упаковке. Не поленитесь и купите упаковочную бумагу и ленты и заверните презент самостоятельно или обратитесь к помощи профессионалов.
Попросите детей сделать открытку или поделку своими руками и обязательно купите букет весенних цветов — без них точно никуда в Международный женский день.
Отличным дополнением станет сладкий подарок. Закажите у кондитера нарядный торт, пирожные или коробочку капкейков ручной работы. Уверены, этот праздничный день любимая учительница запомнит надолго!
С праздником милые женщины!