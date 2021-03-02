Уже совсем скоро 8 марта — самый нежный и весенний праздник в году, которого в равной степени ждут и маленькие девочки, и дамы солидного возраста. Добрые слова близких, поздравления, цветы и, конечно же, подарки даже самый хмурый мартовский день превращают в теплый и солнечный, вне зависимости от того, какая погода стоит за окном.

Думая о том, что подарить прекрасным женщинам, нельзя забывать и об учителях наших детей, ведь именно от профессионализма людей этой важной и очень ответственной профессии во многом зависит их будущее. Безусловно, наши замечательные педагоги заслуживают самого лучшего, и подарок для них должен в полной мере отражать чувство уважения и благодарности со стороны родителей и учеников, а не быть, что называется, «для галочки».

Не столь важно, будете ли вы поздравлять учительницу индивидуально или силами родительского комитета, главное, чтобы человек почувствовал заботу и искреннее внимание к себе.

Если вы еще не определились, что именно хотели бы подарить учителю, предлагаем вашему вниманию несколько полезных советов по выбору презента, а также список идей недорогих и оригинальных вариантов подарка.

Советы по выбору подарка для учителя

Дареному коню, конечно, в зубы не смотрят, но все-таки всегда хочется, чтобы подаренная вещь пришлась ко двору, была полезной и радовала глаз, а не просто валялась где-нибудь в дальнем углу кладовки из тех соображений, что выкинуть жалко. Кроме того, некоторые презенты и вовсе считаются неуместными и даже неприличными, поэтому прежде чем перейти к «приятностям» и «полезностям», поговорим о подарках-табу. Итак, если не хотите попасть впросак, обратите внимание на следующие рекомендации и никогда не дарите:

Условные бриллианты или навороченный смартфон последней модели. Даже если позволяют материальные возможности, и весь класс готов раскошелиться, не стоит дарить что-то слишком дорогостоящее. Излишне дорогая бытовая техника или ювелирные украшения могут смутить педагога и заставят чувствовать себя обязанной. Деньги. Да, они нужны всегда и всем, а в знаменитом анекдоте про «Кто разрешил вам тратить мои деньги?», безусловно, есть доля истины, но купюры в конверте зачастую ставят в неудобное положение как дарителя, так и одариваемого, а в худшем случае и вовсе могут быть расценены как взятка. Другое дело — подарочный сертификат в магазин косметики и парфюмерии или, например, товаров для дома. Так человек точно сможет выбрать что-то нужное, но при этом не станет чувствовать себя так, будто стал участником коррупционной схемы. Духи и косметика. Это слишком личные вещи, которые женщина, как правило, покупает сама, либо получает в подарок от самых близких людей, которые знакомы с ее предпочтениями. Примерно то же самое относится к одежде и постельному белью. Банальности. Подарочный набор с гелем для душа и мочалкой из соседнего супермаркета — один из худших вариантов, который только можно придумать. Это дешево (в самом плохом значении этого слова), избито и говорит лишь о желании поскорее отделаться от неприятной необходимости делать подарки в праздники посторонней женщине. Уж лучше просто ограничиться букетом цветов. Безделушки. Бесчисленные статуэтки, рамочки для фотографий, кружки в цветочек и прочие безделицы сами по себе могут выглядеть довольно мило на прилавке магазина, но, подаренные в огромных количествах за годы работы в школе, только захламляют квартиру. Подарки не по возрасту. То, что понравится молоденькой учительнице начальных классов, вполне может привести в недоумение солидную даму, под руководством которой она заканчивала школу несколько лет назад. Домашние животные. Пожалуй, главное табу. Если от очередной фарфоровой собачки или кошечки можно избавиться, ну или, как минимум, она не требует никакого ухода, то с настоящим зверьком все куда сложнее. Не все готовы брать на себя ответственность за живое существо. И даже люди, которые мечтают о питомце, чаще всего предпочитают выбрать его лично и как следует подготовиться к появлению щенка или котенка в доме.

Итак, с тем, что дарить не стоит, мы, кажется, разобрались. Пора переходить к тому, какой подарок на 8 марта действительно доставит радость учителю и запомнится надолго.

Для дома

Дом — это лучшее место на Земле. Здесь всегда уютно, тепло и можно отвлечься от тяжелого трудового дня, оставив все проблемы за дверью. Неудивительно, что различные приятные «полезности» для уюта и интерьера неизменно лидируют в списках желанных подарков.

Плед . Большой и мягкий, из хорошей ткани. В него так приятно завернуться и скоротать вечерок за интересной книгой, сидя в любимом кресле.

Настольная лампа . В ее свете проверка тетрадей станет куда приятнее. Отдавайте предпочтение неброскому универсальному дизайну и удобству использования.

Увлажнитель воздуха . Очень нужный прибор, особенно во время отопительного сезона. Выбор моделей огромен, и у вас есть возможность выбрать недорогой, но эффективный вариант. Некоторые аппараты оснащены дополнительными функциями, делающими использование еще приятнее, например, возможностью использовать ароматические масла. Для сохранения красоты и здоровье кожи пригодится настольный увлажнитель для лица. Этот «малыш» без проблем поместится в дамскую сумочку и отправится со своей хозяйкой куда угодно.

Что-то красивое и нужное для кухни . Сковородку, даже дорогую, вряд ли можно назвать удачным подарком, а вот красивая керамическая форма для запекания, качественная кулинарная книга, подставка для торта или фруктов, массивная разделочная доска из ценной древесины, кухонные весы или авторская посуда ручной работы порадуют любую хозяйку.

Бытовая техника. Как помним, мы договорились не дарить слишком дорогие подарки, но если скинуться всем классом, вполне реально купить хороший блендер с множеством нужных насадок, мультипечь или даже робот-пылесос средней ценовой категории, который станет незаменимым помощником для человека, который много работает. Сумма, разделенная на 25–30 человек, получится вполне подъемная. Можно заранее подговорить детей, чтобы они аккуратно выяснили у учительницы, чего именно ей не хватает для счастья. Это, кстати, относится ко всем категориям подарков.

Для души

Польза и практичность — это хорошо, но у каждого должна быть своя отдушина, которая отвлекает от грустных мыслей, расслабляет и поднимает настроение. Постарайтесь выяснить, чем увлекается педагог и исходя из этого выбирайте подарок.

Наборы для творчества . Вышивание, живопись по номерам, бисероплетение, алмазная мозаика, глина, скрапбукинг станут желанным презентом для тех, кто любит что-то мастерить своими руками. Опытным рукодельницам можно подарить красивый короб для хранения спиц, наперстков, ниток и прочих принадлежностей. Если купить болванку и расписать вместе с детьми, радости не будет предела (и детской, и учительской). Если такой вариант слишком сложен, можно сделать шкатулку на заказ.

Книги . Это могут быть как литературные произведения любимых писателей в красивом переплете, так и редкие издания, имеющие отношение к преподаваемому предмету. Достойное место в домашней коллекции займут альбомы по искусству с красочными иллюстрациями. Для практичных особ подойдет электронная книга с подпиской на библиотеку электронных или аудио произведений.

Билеты на выставку или в театр . Прекрасный способ развеяться и провести выходные с пользой. Учтите, что желательно дарить сразу два пригласительных, чтобы не пришлось смотреть спектакль или гулять по экспозиции в гордом одиночестве.

Красивый аксессуар. Да, для учителя важен дресс-код. Дети должны видеть перед собой пример человека, который одет аккуратно и сдержано, однако это вовсе не означает, что весь гардероб должен состоять сплошь из темных юбок и белых блузок. Во-первых, работа — это еще не вся жизнь, а, во-вторых, никто не запрещает немного «похулиганить» и дополнить строгий образ, скажем, брошью или нежным шарфиком. Элегантные кожаные перчатки, нарядный зонт или яркий кошелек, игриво выглядывающий из деловой сумки, поднимут настроение и порадуют любую женщину.

Подарочные сертификаты

Пожалуй, самое ценное на свете — это наши чувства и эмоции. День, проведенный в необычной обстановке, запомнится больше, чем самая дорогая вещь, преподнесенная в дар. Приятные воспоминания остаются с нами надолго, порой и на всю жизнь.

Приключение в подарок — популярная сегодня услуга и оригинальный вариант порадовать того, кому не хочется или кажется неуместным дарить нечто материальное. Разновидностей пакетов масса — от экскурсий по необычным местам до прыжков с парашютом. Советуем выбирать что-то не очень экстремальное — все-таки педагогический состав нужно беречь. Сертификаты слишком личного характера, вроде похода на массаж лучше оставить для близких подруг и отдать предпочтение чему-то более нейтральному.

Чайная церемония . Отличная альтернатива наскучившим чайным наборам для истинных ценителей древнего напитка. В ходе увлекательного мероприятия участникам расскажут о культуре приготовления чая и, конечно, проведут дегустацию по всем правилам восточного чаепития.

Кулинарный мастер-класс . Даже если человек не является увлеченным кулинаром, приготовить маленький шедевр своими руками под руководством опытного шеф-повара в любом случае будет интересным опытом. Если сложно выбрать между суши и лягушачьими лапками, смело берите пакетное предложение, в которое входит приготовление блюд сразу нескольких кухонь мира. С собой приносить ничего не нужно, а вот готовую еду можно съесть на месте или забрать с собой, чтобы порадовать родных и близких.

Фотосессия. Если вы и ваши дети подписаны на учительницу в социальных сетях и видите, что она любит фотографироваться, смело дарите сертификат на участие в профессиональной фотосъемке. Это может быть классический фотопортрет, студийная съемка или фотопрогулка на природе.

Экскурсия. За впечатлениями необязательно ехать далеко. Путешествовать и открывать новое можно и в родном городе, который, казалось бы, исхожен вдоль и поперек. Например, в Москве перед обладателями сертификата опытные гиды откроют тайны подземелий, проведут по кинематографическим местам, каждое из которых знакомо по кадрам из любимых фильмов, заглянут в посольские резиденции и за кулисы цирка на Цветном бульваре и даже предложат вместе проехаться по московским улочкам на сигвеях. Скучать точно не придется!

Обучение новому. Творческие натуры наверняка оценят урок в гончарной мастерской, мастер-класс по живописи или другим видам прикладного искусства. Познавательный и увлекательный досуг для любого возраста.

Приятные дополнения

Любой подарок будет выглядеть более выигрышно, если преподнести его в красивой упаковке. Не поленитесь и купите упаковочную бумагу и ленты и заверните презент самостоятельно или обратитесь к помощи профессионалов.

Попросите детей сделать открытку или поделку своими руками и обязательно купите букет весенних цветов — без них точно никуда в Международный женский день.

Отличным дополнением станет сладкий подарок. Закажите у кондитера нарядный торт, пирожные или коробочку капкейков ручной работы. Уверены, этот праздничный день любимая учительница запомнит надолго!

С праздником милые женщины!