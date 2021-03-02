Актриса Пегова попросила фанатов «спасти» ее севший голос

Москва, 2 марта. Актриса Ирина Пегова посадила голос. Она участвует в проекте в качестве ведущей, и этот недуг пришелся некстати. Она попросила у поклонников помощи.

Ирина Пегова обратилась к фанатам с просьбой поделиться рецептами, которые помогут вернуть голос. Актриса уже начала его восстанавливать с помощью ингалятора и гоголь-моголя. Она поделилась рецептом этого напитка в своем аккаунте в Instagram.

«Доигралась, допелась, доработалась, доходилась без шарфа — сел голос! Спасайте, жду от вас срочно рецептов возвращения голоса!» — написала актриса.

Подписчики не оставили своего кумира в беде и написали в комментариях несколько вариантов лечения. Среди них были лекарства, народные средства, водка с перцем, горячее молоко с медом. Кто-то из поклонников предложил ей выпить теплое пиво с яйцом. А другой фанат предложил Пеговой натереть и залить кипятком банан.

Ирина Пегова часто появляется в разных телешоу. Недавно звезда российского кино принимала участие в масштабном проекте «Ледниковый период». По итогам шоу Пегова заметно похудела, чем вызвала восхищение у пользователей Сети.