Четыре человека едва не сгорели заживо при пожаре в Тверской области

Дергино, 2 марта. Возгорание произошло на территории психоневрологического интерната в Тверской области. Жертвами пожара едва не стали четыре человека, сообщил источник в пресс-службе МЧС России.

Инцидент зафиксирован в медицинском учреждении в населенном пункте Дергино. По данным ведомства, пожарная сигнализация сработала поздно вечером — в 23:48 по местному времени. Прибывшие на место событий сотрудники спасательной службы установили горение первого этажа. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.

«Слаженными действиями администрации объекта и пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 54 человека, пять человек спасено..., четыре человека пострадали», — уточнили ТАСС в МЧС РФ.

Ранее сотрудники МЧС по Алтайскому краю спасли от гибели в огне ученицу четвертого класса. Ее обнаружили в горящем двухэтажном доме, где она осталась без присмотра родителей.