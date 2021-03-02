Оперная певица обрушилась с критикой на скандалистов Королеву и Тарзана

Москва, 2 марта. Оперная певица Ника Гарегини резко раскритиковала Наташу Королеву и ее мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан, за попытку заработать на семейном скандале.

О романе Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко общественность узнала довольно неожиданно. В СМИ появились сообщения, что пока Королева отдыхала на южном курорте, ее супруг проводил время с девушками. После чего из квартиры знаменитостей пропали украшения общей стоимостью примерно в 5 миллионов рублей, а также 3 тысячи евро. Громкий скандал несколько месяцев обсуждала вся Россия. В итоге Королева объявила, что простила супруга за измену. Теперь же звездная пара вновь появляется везде вместе.

В беседе с порталом «Дни.ру» Гарегини назвала историю с изменой «во все тяжкие ради популярности». По ее мнению, звезды решили напомнить о себе очередной провокацией.

«А что мы видим сегодня? Влюбленную пару, которая снова шлет воздушные поцелуи со страниц своих соцсетей. За кого они держат аудиторию? За жадное до грязных новостей стадо, готовое купиться на любую, самую пошлую, утку о звездах из 90-х?» — возмутилась певица.

По мнению Гарегини, звездная пара готова напомнить о себе любыми способами, том числе и самыми проверенными в шоу-бизнесе: «грязь, сплетни, обвинения и… как «неожиданно», примирение и второй медовый месяц».

«Вместо того, чтобы думать, как после себя оставить здоровое, в том числе морально, поколение, эти сбитые летчики только калечат его, внушая, что развешивать свое нечистое белье на центральной площади — нормально», — негодует Гарегини.

По словам оперной певицы, скандалистам уже никто не верит и не сочувствует.

На прошлой неделе мать Королевой Людмила Порывай прокомментировала скандал с изменой Тарзана. По ее словам, вся эта история очень странная. Мать Королевой возмущена, что Шульженко и ее знакомую приглашали на телевидение, не проверив информацию. У нее сложилось впечатление, что «продакшн» Андрея Малахова «всю эту историю и замутил».