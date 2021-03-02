Глава МВД Украины приравнял себя к ангелам в ответ на критику националистов

Киев, 2 марта. Министр внутренних дел Украины, возможно, на самом деле ангел, а не черт, каким его рисуют протестующие националисты, с иронией предположил глава ведомства Арсен Аваков.

Своим мнением он поделился в ответ на критику противников. По словам Авакова, его деятельность несправедливо подвергается нападкам, так как издержки работы требуют иногда быть твердым, а иногда — человечным, однако в большинстве случаев ситуация вынуждает становиться жестким.

«И кто-то закипает последними словами, я их (сотрудников полиции. — Прим. ФАН) собираю и говорю: «Ребята, мы не сахар, мы не растаем... Делайте свое дело, а потом разберемся», — отметил Аваков в эфире «1+1».

На Украине произошел всплеск бунтарских настроений. В последний день февраля у здания Офиса президента Украины собрались несогласные с политикой действующей власти. Многие из протестующих скандировали «черт» в адрес Авакова, а одна из участниц вышла на улицу с соответствующим плакатом.