Сила и женственность: петербургские девушки бьют рекорды в «мужских» видах спорта

Санкт-Петербург, 2 марта. Более 600 спортсменов из четырех стран приняли участие в международном турнире Iron Gryphon IV. Среди женщин победительницей в номинации становая тяга стала Зинаида Руденко.

Международный турнир Iron Gryphon IV по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народному жиму, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу прошел в Петербурге. Турнир ежегодно собирает спортсменов разных видов спорта. Он является открытым: принять участие может любой желающий, выбрав для себя номинацию и дивизион. Состязание не обходят стороной и женщины, которые бьют собственные рекорды, демонстрируя выдержку и характер.

Спортсменка из Санкт-Петербурга Зина Руденко подняла 140 килограммов, перевыполнив норматив мастера спорта (132,5 килограмма). Руденко также удалось занять второе место в номинации пауэрлифтинг без экипировки и четвертую строчку в абсолютном зачете по пауэрлифтингу без экипировки, в котором конкурировали 22 спортсменки из регионов по всей России и стран СНГ. При этом спортсменка занимается пауэрлифтингом только второй год.

«Всего 12,5 кг осталось до мастера спорта в пауэрлифтинге! Уже имею удостоверение «Мастер спорта по становой тяге» и очень мечтаю о корочке «Мастер спорта по пауэрлифтингу» — так что буду тренироваться дальше!» — призналась Руденко.

На турнире также выступила уникальная спортсменка — Елена Мишурина. Недавно она родила сына, но все равно успевает отдавать спорту большое количество времени. Бессонные ночи и кормление грудью не сказались на ее результатах: женщина стала первой в номинации жим лежа без экипировки. Спортсменка воспитывает двоих детей и успешно выступает на соревнованиях вот уже несколько лет.

Жительница Калининградской области Арина Демидова подняла штангу весом 132,5 килограмма и взяла два золота первенства России на чемпионате по пауэрлифтингу в Туле. Эта победа позволила девушке квалифицироваться на первенство мира 2021 года, которое проведут в Казахстане.