Биткоин приблизился к отметке в 50 тысяч долларов

Вашингтон, 2 марта. Стоимость одного биткоина резко увеличилась на 10% процентов. В настоящий момент цена криптовалюты составляет 49,778 тысячи долларов.

Еще 1 марта курс биткоина колебался в районе 43 тысяч долларов, однако уже сегодня он подскочил в цене на 6 тысяч долларов. Американская компания MicroStrategy, занимающаяся бизнес-аналитикой, активно скупает криптовалюту. Компания инвестировала в биткоин более 2 млрд долларов США. В начале марта MicroStrategy приобрела еще 328 биткоинов.

Недавно эксперты из Университета Нью-Мексико сообщили, что майнинг опасен для экологии. Специалисты утверждают, что добыча криптовалюты создает угрозу для всего человечества.