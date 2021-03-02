Одесским медикам стало плохо после вакцинации индийским препаратом

Одесса, 2 марта. Медработники в Одессе пожаловались на плохое самочувствие после вакцинации от COVID-19 индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.

Прививки сделали 60 медикам. У 22 их них температура повысилась от 37,2 до 38,5 градуса. Об этом агентству УНИАН сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко.

«Есть жалобы на ухудшение здоровья», — подчеркнула чиновница.

В Одессу, по словам Якименко, должна была поступить вакцина Pfizer. Люди стали отказываться от прививок, когда узнали, какой препарат будет использован.

Партию вакцины Coviеshield/AstraZeneca доставили в Киев из Индии 23 февраля. На следующий день на Украине началась вакцинация от коронавируса. После этого появились сведения о массовом отказе украинских медиков от индийской вакцины.