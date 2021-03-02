Миро напомнила решившей стать депутатом Боне об «эскортном» прошлом

Москва, 2 марта. Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня катастрофически глупа, а потому может на полном серьезе возомнить себя политиком и верить в свой успех, заявила скандальный блогер Лена Миро.

В конце февраля Боня объявила о желании баллотироваться в депутаты Государственной думы от Забайкальского края, чтобы отстаивать интересы молодежи в регионе. Светская львица заявила, что если бы ей выделили 200 тыс. евро, то она бы открыла в Забайкалье спортивные академии, в том числе теннисную.

Миро в своем блоге в ЖЖ подчеркнула, что искренне верит, что Боня «не прочь стать депутатом».

«Она, как и многие ее соседки по бревну «Дома-2», катастрофически глупа, а потому может на полном серьезе возомнить себя общественным деятелем и поверить в то, что у нее есть будущее в политике. Повторю: в это я верю», — написала Миро.

При этом она добавила, что ранее светскую львицу обвиняли в том, что та подрабатывала эскортом. Не без иронии блогер подчеркнула, что в такие заявления не верит. В доказательство своих слов она показала небольшое видео из Instagram Бони, на котором та позирует для фотосессии.

«Камон! Ну, какой тут может быть эскорт, когда тело — бревно? Кто такое, в здравом уме, закажет? Представляете, как такая корячится в постели? <…> Востребованные эскортницы — они, мало того, что гораздо красивее, естественнее и моложе Боньки, но еще и двигаются прекрасно», — пишет блогер.

Ранее звезда «Дома-2» показала последствия неудачной пластической операции, сделанной в молодости. По ее словам, в возрасте 25 лет она удалила грыжу под глазами. Однако результат операции ее вовсе не порадовал. Она добавила, что «филлеры не помогали, потому что они давали еще больший отек».