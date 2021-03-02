Водитель Юрия Гагарина рассказал о тайных поездках космонавта

Москва, 2 марта. Выезды советского космонавта Юрия Гагарина почти всегда носили служебный характер. Об этом рассказал экс-начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов.

Тогда личным водителем Юрия Гагарина был Борис Бабкин. Однако в некоторых случаях за руль садился Исфат Миннизянов. Обычно все выезды совершались в ЦК и ОКБ-1 — сейчас это РКК «Энергия». Эти поездки были секретными, и о них никому не сообщали, пояснил Миннизянов.

«Но когда ехали по трассе, сотрудники Госавтоинспекции отдавали честь. Они знали, что это за машина и кто в ней может находиться», — приводится его заявление на сайте Центра подготовки космонавтов.

После полета в космос Гагарин получил личный автомобиль. Им стала «Волга М-21» второй серии черного цвета. Затем космонавту выдали служебную машину той же модели, но уже третьей серии. В настоящее время личный автомобиль Гагарина находится под стеклянным куполом рядом с домом-музеем родителей космонавта под Смоленском.

Крымский космонавт Антон Шкаплеров через год встретит свой юбилей на орбите. В беседе с ФАН герой России рассказал о самом тяжелом этапе подготовки к полету и о том, как космонавты адаптируются к условиям вдали от Земли.