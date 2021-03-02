Валдис Пельш станет автором нового документального фильма о Татарстане

Казань, 2 марта. Новая кинолента Валдиса Пельша расскажет о достопримечательностях и малоизвестных местах Татарии. Первоначальное название картины — «Татарстан. Дорогами открытий».

Съемочный процесс планируется начать весной 2021 года. Бюджет кинокартины будет составлять 15 млн рублей.

«Это будет путешествие по республике, где мы будем предлагать свой маршрут. Мы расскажем о том, что нас заинтересовало и удивило. Акцент будет сделан на малоизвестные места, маленькие города и села», — поделился Пельш.

Картину впервые покажут на Первом канале. Релиз планируется в декабре этого года, а Татарстан съемочная команда будет посещать в мае и сентябре.

Недавно Валдис Пельш заменял на «Модном приговоре» заболевшего пневмонией Александра Васильева. Телеведущий заявил, что каждая программа его приятно удивляла. Он искренне восхищался людьми, которые без наигрыша реагировали на свое внезапное преображение.