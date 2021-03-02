«Начало» и «Безумный Макс: Дорога ярости» вошли в топ-10 фильмов XXI века

Лондон, 2 марта. Рейтинг лучших фильмов XXI века составил британский журнал Empire. В него вошли десять картин, которые пользуются широкой популярностью у массового зрителя.

Первую строчку списка лучших фильмов нынешнего века занял «Безумный Макс: Дорога Ярости» с Томом Харди в главной роли. Постапокалиптический фильм под режиссерством Джорджа Миллера вышел на экраны кинотеатров в 2015 году.

На втором месте оказалась первая часть фэнтези-трилогии «Властелин колец: Братство кольца» (2001). Кресло режиссера-постановщика картины занял Питер Джексон. На третью позицию критики определили боевик Кристофера Нолана «Темный рыцарь» (2008). Фильм по мотивам DC Comics рассказывает о противостоянии Бэтмена (Кристиан Бэйл) и Джокера (Хит Леджер).

Также в пятерку лидеров попал еще один фильм Нолана «Начало» (2010) с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Пятой в рейтинге стала драма «Лунный свет» (2016) под режиссерством Барри Дженкинса.

В десятке лучших кинолент, по версии Empire, оказался фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть» (2010), супергеройская картина по мотивам комиксов Marvel братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности» (2018), триллер «Прочь» (2017) Джордана Пила, «Лабиринт Фавна» (2006) Гильермо дель Торо. Мелодрама Софии Копполы «Трудности перевода» (2003) закрыла десятку лучших фильмов XXI века.

Недавно в диалоге с Empire актер Дэниел Рэдклифф поведал о самых сложных и стыдных сценах «Гарри Поттера». Актер поделился, что подводные съемки были для него одними из самых трудных в карьере. Они производились в четвертой части франшизы «Гарри Поттер и Кубок огня».