Актриса Галь Гадот готовится в третий раз стать мамой

Вашингтон, 2 марта. Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот сообщила о своей третьей беременности. Радостной новостью актриса поделилась в Instagram.

Актриса решила преподнести эту новость поклонникам, подкрепив ее трогательным семейным фото. На нем запечатлены ее муж Ярон Версано и две дочери, которые сложили руки на уже заметно округлившемся животе. Сама Галь Гадот ослепительно улыбается на камеру.

«И вот мы снова в ожидании», — подписала актриса снимок в своем Instagram.

Поклонники Галь Гадот бурно отреагировали на новость и заполнили комментарии поздравлениями. Они пожелали родителям здоровья и счастливых ожиданий. Пара вместе больше 14 лет, 12 из них — в браке.

Студия Warner Bros. выдвинула сиквел «Чудо-женщины» на «Оскар». Создатели надеются, что фильм станет «Лучшей картиной», а Галь Гадот возьмет награду в категории «Лучшая актриса». Премьера ленты состоялась 16 декабря прошлого года.